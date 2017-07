Lieber Self-Check-out statt zur Kasse: Kunden machens immer häufiger selbst

Handscanner und Kassenautomaten im Supermarkt sind mittlerweile beim Volk angekommen. «Sie haben sich etabliert», heisst es bei Migros und Coop unisono. Diese Systeme brächten den Kunden dank des bequemeren Einkaufs einen Mehrwert, erklärt Coop.

«Die Handscanner werden nicht nur von jungen Kunden benutzt, sondern immer häufiger auch von älteren», ergänzt die Migros. Beim orangen Riesen liegt das Self-Scanning von Produkten im Laden fast um das Doppelte vor dem Self-Check-out am Kassenautomaten.

Das zeigen auch die Zahlen: In der gestern vorgestellten repräsentativen Online-Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte gaben 42 Prozent der Befragten an, bereits via Self-Check-out bezahlt zu haben. 65 Prozent wollen die Automaten in Zukunft nutzen. Sowohl Coop als auch Migros erwarten steigende Nutzerzahlen.

Nur mässig beliebt ist bei den Schweizern dagegen das Zahlen mit dem Smartphone. Das besagt eine weitere Studie der Beratungsfirma EY. Nur knapp ein Drittel aller Internetnutzer hierzulande nutzen demnach beispielsweise Bezahl-Apps.