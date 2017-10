Lieferwagen rammt Primarschüler auf Zebrastreifen: «Unser Andrej hatte viele Schutzengel!»

Veronika S.* (41) aus Wettingen AG sitzt am Stubentisch und ist einfach nur dankbar. «Unser Andrej hatte viele Schutzengel!», sagt sie zu BLICK. «Denn dieser Unfall hätte auch tödlich enden können.»

Passiert ist er am Dienstag. Andrej (8) darf gegen 17.30 Uhr noch etwas auf den nahen Spielplatz gehen. Dafür steigt er auf sein Kickboard, fährt Richtung Staffelstrasse. «Wir wissen nicht, was dort genau passiert ist», so Veronika S. «Andrej kann sich nicht erinnern.»

Auf dem Fussgängerstreifen erfasst

Sicher ist: Während der Bub auf dem Fussgängerstreifen die Staffelstrasse überquert, kommt ein Lieferwagen aus Richtung Landstrasse herangefahren – und erfasst den Drittklässler! Andrej wird zu Boden geschleudert. Der Fahrer (51) kümmert sich sofort mit Passanten um ihn.

«Mein Mann war noch bei der Arbeit, als ich einen Anruf von der Mutter eines Kollegen von Andrej erhalten habe», sagt Veronika S. «Ich ging sofort hin.»

Andrej schrie und weinte

An der Unfallstelle sieht Veronika S., wie ihr Sohn betreut wird. «Er schrie, weinte. Und sein Kopf sah nicht gut aus. Es war schlimm.» Sie habe Andrej in der Ambulanz bis in ein Aargauer Spital begleitet.

Inzwischen ist Andrej im Kinderspital Zürich. «Ich und meine Frau wechseln uns bei ihm ab», sagt Vater Marco S. (41). «Unser Bub hat einen einfachen Schädelbruch, der zum Glück nicht lebensgefährlich ist», sagt er erleichtert. Zudem hat Andrej eine schwere Hirnerschütterung und Prellungen. Die Mutter: «Es ist kein schönes Bild, ihn so zu sehen.» Sie zeigt BLICK lieber fröhliche Familienfotos.

Lieferwagenfahrer soll ortskundig sein

Und der Lieferwagenfahrer? Laut BLICK-Recherchen ist er ortskundig. Und er soll, weil vor dem Zebrastreifen von rechts eine vortrittsberechtigte Strasse einmündet, kurz dort hingeschaut und darum den Buben von links nicht gesehen haben. Auch weil ihm die A-Säule seines erhöhten Wagens die Sicht auf Andrej versperrt haben soll. Die Polizei hat ihn verzeigt, ihm das Billett abgenommen.

Die Eltern von Andrej haben noch nichts vom Lenker gehört. «Wir wollen auch nicht über ihn nachdenken», sagt Veronika S. «Unsere Gedanken gehören im Moment unserem Andrej. Damit er wieder ganz gesund wird.»