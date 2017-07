Linie 31 rammt BMW Z4 in Zürich: Nach dem Crash fuhr der Bus einfach davon

Heute am frühen Morgen, kurz nach acht Uhr, knallt es auf der Militärstrasse in Zürich. Ein BMW Z4 Coupé will von der Freischützgasse auf die Militärstrasse abbiegen. Da wird er plötzlich von einem Bus der Linie 31 gerammt. Die Front ist hin, der BMW muss abgeschleppt werden.

Alexander D.* hatte den Luxusschlitten knapp ein Jahr. Er schätzt den Schaden an seinem Wagen auf über 5000 Franken.

Busfahrer ist sich keiner Schuld bewusst

Die Schuld für den Unfall sieht Alexander ganz allein beim Busfahrer. «Der wollte einen Velofahrer überholen und ist deswegen auf die Gegenfahrbahn geraten», sagt er zu BLICK. Seinen BMW habe der Bus-Chauffeur einfach übersehen.

Damit aber nicht genug. Dieser ist sich keiner Schuld bewusst. Im Gegenteil: Er beschuldigt den BMW-Fahrer. «Und das, obwohl der Bus klar auf der Gegenfahrbahn war.»

Einfach weitergefahren

Nach einer kurzen Diskussion fuhr der Bus weiter. «Dem Busfahrer war es offenbar egal, dass ich die Polizei gerufen habe. Der ist einfach in den Bus gestiegen und weitergefahren. Hat vorher noch ein paar Fahrgäste aussteigen lassen.» Als die Polizei eintrifft, wird der Bus zurückzitiert. Dann werden beide Aussagen aufgenommen. Der genaue Unfallhergang wird nun ermittelt. (jmh)