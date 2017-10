Lotterie-Skandal in den USA: Jackpot-Gewinner will mehr Geld

Vor zwölf Jahren gewann Amir Massihzadeh die Lotterie des US-Bundesstaats Colorado und rund 800'000 Dollar. Den Jackpot in Höhe von 4,8 Millionen Dollar teilte er sich mit zwei anderen Personen und entschied, seinen Teil in Bar ausgezahlt zu erhalten. Kürzlich erfuhr der gelernte Ingenieur von zwei Beamten, dass er vermutlich der einzige legale Gewinner des Jackpots ist. Gegen die anderen beiden Gewinner läuft derzeit eine Untersuchung wegen Lotterie-Betrugs. Nun verklagt Massihzdaeh die Staatslotterie von Colorda auf den Restbetrag und die seither aufgelaufenen Zinsen, rund vier Millionen Dollar, berichtet die «Denver Post».

Es ist dies nur einer von diversen Schauplätzen im Lotterie-Skandal, der derzeit in den USA grosse Wellen wirft. Eddie Tipton bekannte sich im Juni schuldig, über Jahre die Lotto-Zahlen manipuliert zu haben. Der frühere Angestellte der American Multi-State Lottery Association installierte eine Software auf Lotto-Computern, die es ihm ermöglichte, bei bestimmten Ziehungen die Zahlen zu wählen. Zusammen mit zwei Komplizen nahm er damit über rund zehn Jahre in verschiedenen Staaten zwei Millionen Dollar ein. Erwischt wurden sie, als sie ihren grössten Coup planten und die Lotterie von Iowa um 14 Millionen Dollar betrügen wollten. Tipton erklärte sich bereit, den Lotterien das Geld zurückzuzahlen. Er wurde zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Damit ist die Geschichte für die Lotterien aber nicht ausgestanden. Auf der einen Seite gibt es Gewinner wie Massihzadeh die klagen, eigentlich mehr Geld bekommen zu müssen. Auf der anderen Seite gibt es eine Massenklage von hunderttausenden Menschen, die an den Tagen, an denen Tipton die Zahlen generierte, ein Ticket kauften. Ihr Vorwurf: an den Tagen seien die Ziehungen nicht nach dem Zufallsprinzip vonstatten gegangen. (vof).