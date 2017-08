Luciano (76) und Margrit Giani (74) wurden beim Zmittag vom Bergsturz in Bondo GR überrascht: «Wir hatten nicht einmal Zeit, die Zahnbürste einzupacken»

Zwei Tage lang herrschte grosse Unsicherheit. Alle Bewohner von Bondo GR mussten evakuiert werden. Sie wurden im Spital, im Zivilschutzbunker versorgt oder kamen bei Verwandten und Freunden unter. Seit Mittwochmorgen, als eine enorme Schlamm- und Gerölllawine sich durchs Bendascatal schob und den Ortsteil von Bregaglia bedrohte, fragten sich die Evakuierten: Wann dürfen wir heim?

Am Freitag um die Mittagszeit gab es eine erste Entwarnung – und die sorgte bei den Anwohnern für kurze Freude. Gemeindepräsidentin Anna Giacometti erklärte: «Teile von Bondo dürfen wieder bezogen werden!» Der von den Schlamm-Massen bedrohte Ortsteil wurde in drei Gefahrenzonen eingeteilt.

Erneuter Murgang zerstört Hoffnungen

Die Altstadt im Süden schien am sichersten. Man bezeichnete sie als grüne Zone: Wer dort wohnt, durfte heute Mittag wieder heimkehren. Das waren vermeintlich gute Neuigkeiten für den Grossteil der Gestrandeten in Bondo. Auch die Bewohner der gelben Zone konnten heim. Sie müssen aber mit neuen Evakuierungen rechnen. Denn der Piz Cengalo ist noch immer nicht zur Ruhe gekommen.

Im Gegenteil! Am späten Freitagnachmittag hat sich erneut eine Schlammlawine durch den Ortsteil geschoben. Die Behörden mussten die Evakuierung von ganz Bondo veranlassen, der Murgang war heftiger als erwartet, wie die Kantonspolizei Graubünden zu BLICK sagt.

Viele Bewohner, die sich zu Hause wieder eingerichtet hatten und glaubten, der Schrecken der letzten Tage lasse endlich nach, sahen sich gezwungen, wieder auszuziehen und ihr Zuhause dem Schicksal des zerstörerischen Piz Cengalo zu überlassen.

In die rote Zone darf man nur in Begleitung

Nun heisst es für die geplagten Dorfbewohner wieder warten. Luciano (76) und Margrit Giani (74)haben ihr Heim in der roten Zone - im einzigen Teil der Gemeinde, bei dem es keine Entwarnung gegeben hat. Auch wenn ihr Haus nicht direkt am Bach liegt, musste das Bündner Ehepaar nach dem Bergsturz am Mittwoch ausziehen.

Seither warten sie und hoffen, bald nach Hause zu können. Mit dem erneuten Murgang heute Nachmittag hat diese Hoffnung einen krassen Dämpfer erhalten.

Als die erste Schlammlawine am Mittwoch niedergegangen ist, waren sie Zuhause. «Wir hatten die Schlammlawine verfolgt. Doch da wir nicht direkt betroffen schienen, haben wir uns nicht gesorgt», erzählt Margrit Giani. «Wir wollten eben zu Mittag essen, da kam die Polizei. Die sagte uns, wir müssten sofort raus.» Das Rentnerpaar und seine 100 Jahre alte Nachbarin mussten auf der Stelle das Haus verlassen.

«Wir wollen nur noch heim»

«Wir hatten nicht einmal Zeit, die Zahnbürste einzupacken», erzählt Luciano Giani. Die Schlammlawine hatte die Stromzufuhr gekappt. «Unsere Tiefkühltruhe taut ab. All die Sachen werden doch schlecht», klagt Margrit Giani.

Mittlerweile durften die beiden einige Sachen aus dem alten Gebäude holen – und sich auch um das tiefgefrorene Fleisch kümmern.

«Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wollen nur ins Haus meiner Eltern zurück», sagt Luciano Giani, «da steckt ja viel Arbeit drin. Ich habe den Ausbau selbst gemacht.»

Bondo GR vor und nach dem Bergsturz