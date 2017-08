Luzerner (22) stellt seine 250-000-Franken-G-Klasse auf Treppe ab: So parkieren «Schatzis» im Kosovo

Sie lieben dicke Autos und zeigen sich damit gerne während ihrer Ferien in ihrer alten Heimat: Die ausgabefreudigen Schweizer mit kosovarischen Wurzeln werden im Kosovo Schatzis genannt, weil sie den Umsatz ankurbeln.

Einer dieser Schatzis ist Blendian Rushiti aus Emmen LU. Der Schweizer sorgte am Dienstag vor dem Gizzi-Grill-Restaurant in der Hauptstadt Pristina für Aufsehen. Ein Foto, das zeigt, wie er seinen 250'000 Franken teuren Mercedes G 500 4x4² («Mehr geht kaum», so die Hersteller-Werbung) auf der Treppe des Lokals abgestellt hat, macht zurzeit im Netz die Runde.

Rushiti ist Teilhaber der Rush-Cars AG in Emmen. In seinem Showroom stehen noch ein Dutzend weitere Sport- und Luxuskarossen. Sein Mercedes G 500 in der exklusiven Lackierung «Electricbeam glänzend» soll schweizweit der einzige mit dieser Ausstattung sein. Damit ist Rushiti zusammen mit seinem Bruder Betim in den Kosovo in die Ferien gefahren. Mit dem Boliden hatte er die neidischen Blicke im südosteuropäischen Land auf sicher.

Dass er das Auto auf der Treppe eines Restaurants parkiert hat, sei ein Jux gewesen, sagt Rushiti zu BLICK. «Dafür hat man ja einen Offroader», witzelt er. Der Inhaber des Restaurants habe zuvor aber seine Einwilligung für diese Aktion gegeben.

Auffallend auch die Autonummer von Rushitis Luxuskarosse: LU 555 999. Ist die echt? Ja, bestätigt das Strassenverkehrsamt Luzern. Dabei handelt es sich um eine Wunsch-Nummer. Rushiti:«Die 5 ist meine Glückszahl – darum wollte ich diese Nummer.»