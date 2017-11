Magst du Romane, an denen viele mitschreiben?

Liebe Joëlle Fassungslos lese ich, dass es eine neue, mir bis jetzt unbekannte Welt der Literatur gibt: Internet-Portale, auf denen Millionen junger Menschen mit ihren Handys die Werke von Autoren abrufen, deren Zahl offenbar auch eine unermessliche ist. Interaktiv sollen Leser in die Geschichten, die ihnen erzählt werden, eingreifen und den Autoren alternative Wendungen in ihren Plots vorschlagen – Romane quasi in laufender Fertigung. Hast du das gewusst, Joëlle, und was sagst du dazu?

