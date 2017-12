Manche Saläre gingen dafür runter: Zurich zahlt Frauen gleich viel Lohn wie Männern

Von wegen Gleichstellung! Noch immer klafft eine grosse Lohnlücke zwischen Mann und Frau. Vergleicht man den Durchschnittslohn von Männern und Frauen in der Schweizer Privatwirtschaft, so verdienen Frauen nach wie vor 19,5 Prozent weniger als Männer – für die gleiche Arbeit mit gleicher Qualifikation in der gleichen Position.

Im öffentlichen Sektor blieben die Unterschiede mit 16,6 Prozent praktisch konstant. Das zeigen die neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS).

Vor allem im Kaderbereich der Versicherungs- und Finanzbranche ist die Lohnschere zwischen Mann und Frau beachtlich. Seit 2015 hat sich die Lücke gar vergrössert: von neun auf zwölf Prozent. Die Unterschiede bei den Boni pendeln sich in dieser Kategorie mit 17 Prozent auf hohem Niveau ein.

Zurich mit Edge-Label ausgezeichnet

Doch es tut sich was. Mit gutem Beispiel voran geht der Versicherungskonzern Zurich. Der Versicherer hat innerhalb eines Jahres das Lohnniveau zwischen den Geschlechtern angeglichen. Dafür wurde das Unternehmen mit dem renommierten Edge-Label zertifiziert.

«In einigen Fällen mussten wir die Löhne anpassen, weil sie nicht dem entsprachen, was wir uns eigentlich zum Ziel gesetzt haben. Das bedeutete zum einen, dass wir Löhne heraufgesetzt haben, zum anderen aber auch die Löhne senken mussten, um eben diese Gleichheit herzustellen», erklärt Markus Bechtiger, Chef Human Resources, gegenüber Radio SRF.

Sabbaticals und Job Sharing

Das Edge-Label verlangt indes weit mehr als nur Lohngleichheit. Die Stiftung prüft, ob die Gleichstellung der Geschlechter in Unternehmen in umfassender Weise gegeben ist. Laut Zurich Schweiz lobte die Stiftung Edge insbesondere das Programm «FlexWork».

Dieses erlaubt den Angestellten flexibles Arbeiten, auch nach ihren Familien-Bedürfnissen. So etwa: Homeoffice, mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, Job Sharing, verlängerte Elternzeit, Sabbaticals und vielfältige Kombinationen daraus.

In der Schweiz sind neben Zurich Schweiz auch Axa Technology Services, die Bank Lombard Odier, die Deutsche Bank, Ikea und die Swiss Re mit dem Label ausgezeichnet.