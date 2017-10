Mangelnde Kenntnis über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Richter müssen in den Nachhilfeunterricht!

Unter dem Motto #MeToo (ich auch) berichten derzeit Zehntausende Frauen von ihren Erfahrungen mit Belästigungen sexueller Natur. Ausgelöst hat den Aufstand auf Facebook und Twitter der US-amerikanische Filmproduzent Harvey Weinstein (65). Er wird beschuldigt, zahllose Frauen sexuell belästigt oder vergewaltigt zu haben. Alle Opfer waren in gewisser Weise abhängig von Weinstein, er hat seine Machtposition systematisch missbraucht.

So etwas ist nicht nur in Hollywood ein Problem. Auch in der Schweiz gibt es sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Drei von zehn Frauen haben hierzulande in ihrem Erwerbsleben mindestens einmal Erfahrungen mit derlei Übergriffen gemacht, besagt die aktuellste Studie des Bundes.

Die Politik hat das Problem erkannt. 1996 wurde das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann eingeführt. Es regelt die Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und soll garantieren, dass im Berufsleben niemand aufgrund seines Geschlechts benachteiligt wird. Das Gesetz verbietet auch die «Diskriminierung durch sexuelle Belästigung». Dabei gilt: «Diskriminierend ist jedes belästigende Verhalten sexueller Natur oder ein anderes Verhalten aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, das die Würde von Frauen und Männern am Arbeitsplatz beeinträchtigt.» Auch deplatzierte Witzeleien oder das Vorzeigen von anstössigen Fotos zählen dazu.

Das Gesetz verlangt auch, dass Arbeitgeber präventiv gegen sexuelle Belästigungen tätig werden und aktiv dagegen vorgehen. Tun sie das nicht, müssen sie mit Verhängung von Entschädigungszahlungen rechnen.

Fachstellen und Opferhilfen klagen jedoch, dass Arbeitgeber zu wenig tun. CEOs seien oft ahnungslos und glaubten, das passiere bei ihnen nicht, erklärt Antonella Bizzini (55) von der Infostelle Frau+Arbeit in Weinfelden TG. Daher bieten Fachstellen gezielt Kurse an. «Vorgesetzte müssen geschult werden. Sie sind verantwortlich, es ist ihre Aufgabe, zu handeln», sagt die Juristin.

Richter kennen Gesetz kaum

Von Gesetzes wegen sollten Opfer also vor Gericht gute Chancen haben. Das Problem ist nur, dass die Richter das Gleichstellungsgesetz offenbar nur ungenügend kennen und deshalb nicht richtig anwenden.

Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsbericht, der im Auftrag des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG) erstellt und im Sommer 2017 veröffentlicht wurde.

Inzwischen hat das Gleichstellungsbüro auf die Studie reagiert. Diese Woche erhielten Gerichte, Schlichtungsstellen, Anwaltsverbände und Gewerkschaften in der ganzen Schweiz einen Brief aus Bundesbern. In seinem Schreiben, das SonntagsBlick vorliegt, regt das EBG an, «Schulungen zum Gleichstellungsgesetz in Weiterbildungen für Richterinnen und Richter bzw. für Mitglieder der Schlichtungsbehörden zu integrieren». Unterzeichnet ist der Brief von EBG-Direktorin Sylvie Durrer (57).

Die ersten Rückmeldungen seien positiv: «Es wurde bereits Interesse für eine Weiterbildung betreffend Gleichstellungsgesetz bekundet.»

Die Studie, die zu diesem Brief führte, analysiert 35 kantonale Schlichtungsprotokolle und Gerichtsurteile, in denen es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ging – in vier von fünf Fällen fiel das Urteil zu Ungunsten der Arbeitnehmerin aus.

Das bedeutet nach Auffassung der Autoren: Die Gerichte haben in mehreren Fällen nicht sauber gearbeitet. So sei etwa der Tatbestand der sexuellen Belästigung in vier der untersuchten Fälle mit dem Argument verneint worden, der Beschuldigte habe ja nicht vorgehabt, ein Entgegenkommen sexueller Art zu erlangen. Dabei ist diese Absicht gar nicht erforderlich, um vor Gericht auf sexuelle Belästigung zu erkennen.

Des Weiteren wird bemängelt, dass sich in der Deutschschweiz lediglich ein Gericht mit der Frage befasste, ob der Arbeitgeber seine gesetzliche Pflicht erfüllt und Massnahmen getroffen habe, um die sexuelle Belästigung zu verhindern.

Am augenfälligsten jedoch ist die gerichtliche Schlamperei bei der Berechnung von Kompensationen für die Opfer sexueller Belästigung. Sie erhalten weniger Entschädigung, als ihnen gesetzlich zustehen würde.

Diese Einblicke in unser Justizsystem mögen schockieren. Dabei gelangen die meisten Fälle sexueller Belästigung aber nie vor Gericht oder an eine Schlichtungsstelle – sie werden betriebsintern oder durch einen aussergerichtlichen Vergleich geregelt.

Doch auch das ist ein schwieriger Prozess: «Wenn eine sexuelle Belästigung im Betrieb thematisiert wird, zieht das grosse Kreise. Vor allem, wenn der Beschuldigte eine hohe Stelle innehat oder gut vernetzt ist», sagt Antonella Bizzini von der Infostelle Frau+Arbeit.

Hohe Hemmschwelle

Kassiere der Mann einen Verweis oder müsse er den Arbeitsplatz wechseln, mache man oft die Frau verantwortlich: Das Opfer wird zur Täterin, das Arbeitsklima unerträglich. Die Hemmschwelle, Fälle von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz zu melden, ist deshalb gross. Viele Frauen wagen es nicht, sich zu wehren. Und weil die Übergriffe nicht immer massiv sind, haben sie häufig das Gefühl, ihre Vorwürfe klängen läppisch.

Es gibt in der Schweiz zahlreiche Beratungsstellen für Betroffene. Das jüngste Onlineprojekt heisst «belästigt.ch». Der Bund unterstützt es mit 190000 Franken; im Juli wurde es aufgeschaltet. Auf dem Portal kann man sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz anonym schildern und sich kostenlos beraten lassen. «Durch die Anonymität und den einfachen Zugang hoffen wir, dass sich mehr Betroffene melden», sagt Projektleiterin Elijah Strub.

In den Fachstellen beteuert man die Wichtigkeit von Social-Media-Aktionen wie #MeToo. Man fürchtet aber, dass der Hype allzu schnell verebbt – dass es um die vielen betroffenen Frauen wieder still wird, dass sie sich dann wieder allein gelassen fühlen.