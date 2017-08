Mann (21) schwer verletzt: Feuerwerk in der Hand explodiert

In Brislach BL ist am Montagabend ein Feuerwerkskörper in der Hand eines 21-jährigen Mannes explodiert. Dieser wurde schwer verletzt. Vier weitere Personen in der Nähe wurden leicht verwundet.

