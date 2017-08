Raubüberfall auf Restaurant in Graltshausen TG: «Er zielte mit der Pistole direkt auf mich»

Um Mitternacht stürmt ein maskierter Mann in das Restaurant «Frohsinn» in Graltshausen TG. In der Hand hält einer Pistole, zielt damit auf Wirtin Käthi Meyer (71).

Meyer ist gerade dabei, bei ihren letzten Kunden, vier Stammgäste, einzukassieren. «Plötzlich kam dieser Mann mit schwarzer Sturmhaube und Handschuhen herein und rief laut: ‹Serviceportemonnaie!› Dabei hat er direkt auf mich gezielt», sagt die Beizerin zu BLICK.

Der Schock sitzt tief

Sofort gibt die 71-Jährige dem Räuber die Geldbörse, dann verschwindet er wieder. Die Beute: rund 400 Franken. «Es ging alles ganz schnell. Nicht mal dreissig Sekunden hat das gedauert.» Der Raubzug war zwar schnell vorbei, doch der Schock sitzt tief bei Käthi Meyer.

«Durch die Maske stachen seine Augen hervor. Ich sehe sie immer noch vor mir. Geschlafen habe ich kaum. Zu verschrocken bin ich.» Ihre grösste Sorge: Nicht mehr ohne Angst in ihrem Restaurant stehen zu können.

Seit 42 Jahren betreibt sie das «Frohsinn». «Ich bin eigentlich gerne in der Wirtschaft. Doch dieses Erlebnis könnte das ändern.» Die Polizei ermittelt nun nach dem Räuber.