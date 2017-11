McDonald’s bringt bereits jeden 3. Burger an den Tisch: Beim Burger-Riesen gibts jetzt die «McServierdüse»

McDonald’s Schweiz hat ein neues Servicekonzept. Dafür wurde eigens ein neuer Beruf kreiert, wie der Fastfood-Riese heute bekannt gibt: der sogenannte Guest Experience Leader, der voll und ganz für die Gäste da sein soll. Eine «McServierdüse» sozusagen.

Bereits 47 der 166 Filialen bieten den Service am Tisch – und bereiten die Produkte auf Bestellung zu, heisst es bei der Burger-Kette. Für schnelleren Service stünden insgesamt 820 Bildschirme von Bestellautomaten bereit.

Mehr Schwergewicht auf Individualisierung: Die Gäste sollen ihr Menü nicht nur selbst zusammenstellen können, sondern auch nach ihren Vorlieben die Burger zusätzlich mit Fleisch, Käse oder Speck aufpeppen.

Passen Schnellrestaurants und Erlebnis zusammen?

Jacques Mignault, der seit April 2017 als Länderchef die Geschäfte von McDonald’s Schweiz führt, will den Besuch im Schnellrestaurant zum Erlebnis machen.

Kaffee spielt dabei offenbar eine wichtige Rolle: Aktuell gibt es 80 separate McCafé-Ecken mit einem Kaffee- und Gebäcksortiment.

«Diese Woche haben wir unser 166. Schweizer Restaurant mit integriertem McCafé in ‹The Mall of Switzerland› in Ebikon eröffnet. Dieses Lokal macht eindrücklich erlebbar, wie wir heute all unseren Gästen einfach genuss- und freudvolle Momente bescheren», wirbt Mignault. Dieses Restaurant sei die zweite Eröffnung in diesem Jahr.

Jeden Tag essen 275’000 Gäste bei McDonald’s in der Schweiz. Im letzten Jahr hat die Kette hierzulande im Vergleich zum Vorjahr mit einem Umsatz-Plus von einem Prozent wieder leicht zulegen können. (bsh)