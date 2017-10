Elf Verletzte, Lenker verhaftet: Auto rast in London in Menschenmenge

Elf Verletzte, Lenker verhaftetAuto rast in London in Menschenmenge

In London ist am Nachmittag ein Auto in eine Menschenmenge gerast. Der Lenker des Fahrzeugs konnte festgenommen werden. Mehrere Personen wurden verletzt.

16.17 Uhr , Aktualisiert 19.12 Uhr 6 Reax , 114 Views

teilen teilen teilen