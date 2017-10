Medienpädagogin Eveline Hipeli über Computerspiele, Apps und Social Media: «Diese Fülle überfordert die Jungen» 

BLICK: Wo liegen für Kinder die Probleme bei der Nutzung von digitalen Medien im Alltag?

Eveline Hipeli: Die Kinder von heute bekommen digitale Medien im Alltag in erster Linie einfach als etwas mit, was es gibt. Punkt. Diese Medienwelt mit ihrer Auswahl an Inhalten und Angeboten ist aber riesig, und Kinder können in Anbetracht dieser Fülle schnell mal überfordert sein. Während digitale Medien uns unterhalten, wir über sie kommunizieren und uns ausdrücken können, gibt es leider neben allen Vorteilen auch Risiken, die man bei der Nutzung kennen sollte. Junge Kinder aber auch viele Jugendliche können dies alles oftmals noch gar nicht richtig abschätzen.

An was für Risiken denken Sie?

Das können unter anderem nicht altersgerechte oder sogar illegale Inhalte sein, unerwünschte Kontakte oder einfach nur Dinge, die man nicht richtig versteht und die den Kindern Angst machen können. Kinder müssen sich während des Aufwachsens erst einmal Medienkompetenz aneignen. Das sind verschiedene Fähigkeiten.

Was müssen die Kinder lernen?

Sie müssen wissen, was in den Medien echt ist und wo getrickst oder manipuliert wurde. Sie müssen lernen, wie man sozial verantwortlich mit Medien umgeht, welche Gefühle Medien auslösen können oder wie man mit Medien kreativ werden kann. Eltern können diese Medienkompetenz zu Hause fördern. Beispielsweise mit Gesprächen über medial Erlebtes wie einen Film oder eine neue App.

Junge Leute sind am liebsten auf sozialen Plattformen unterwegs. Kann das gefährlich sein?

Für viele Kinder und Jugendliche sind solche Plattformen attraktiv, weil sie einen Einblick in das Leben anderer Menschen gewähren. Auch in jenes ihrer Idole. Grundsätzlich ist das kein Problem, aber den Kindern muss auch vermittelt werden, dass diese Inhalte auf Social Media oft sehr stark inszeniert sind.

Warum ist das wichtig?

Sie dürfen nicht den Eindruck bekommen, etwas sei mit ihnen nicht in Ordnung, nur weil ihr Leben nicht dem glamourösen Leben entspricht, das andere auf Social Media posten. Zudem gibt es auf diesen Plattformen auch viele Inhalte, die für Kinder einfach nicht altersgerecht sind, sowie das Risiko unerwünschter Kontakte.

Stundenlang chatten und surfen – wann ists zu viel?

Wenn andere Dinge wie Hobbys, Schule oder Freundschaften über längere Zeit vernachlässigt werden. Auf jeden Fall brauchen Kinder eine gesunde Balance zwischen digitaler Medienwelt und Tätigkeiten ohne Medien. Grundsätzlich ist aber nicht in erster Linie entscheidend, wie lange sich ein Kind mit digitalen Geräten beschäftigt, sondern was es damit tut – und weshalb. Man hört oft, dass Kinder durch die Nutzung von digitalen Medien passiv werden. Mittlerweile gibt es aber zahlreiche Apps oder Computerspiele, mit denen die jungen Nutzer aktiv, strategisch und innovativ etwas gestalten können. Mit Social Media sind die meisten auch nicht nur passiv beschäftigt, sondern teilen sich aktiv mit. Trotzdem sollten digitale Geräte nicht übertrieben oft genutzt werden.



Wie können Eltern eine solche übertriebene Nutzung verhindern? Verbote reizen Kinder nur umso mehr. Indem man Kindern vermittelt, dass es Medien gibt, die toll und faszinierend sein können, aber es ganz viel anderes gibt, was genauso wichtig ist. Kinder sollten von Anfang an die Medien und auch die digitalen Medien nicht alleine entdecken, sondern damit begleitet werden. Eltern sollten unbedingt das Gespräch mit ihren Kindern suchen und ihnen das Gefühl geben, dass sie jederzeit Fragen stellen dürfen. Ausserdem sind Eltern ganz klar Vorbilder. Die Kinder schauen sich Verhaltensweisen von den Eltern ab: Wenn diese ständig mit dem Smartphone in der Hand herumlaufen, möchten die Kinder dann natürlich auch so ein spannendes Gerät.

Wie können Eltern ihre Kinder im Umgang mit digitalen Medien unterstützen?

Generell kann man sagen: Wenn Eltern mit ihren Kindern über Medien und das Erlebte sprechen, machen sie schon vieles richtig. Nur sollte man auch positive Dinge zum Thema machen, nicht nur Nutzungsregeln, Zeiten und Probleme. Und nicht zuletzt können Eltern in der Umkehr auch etwas von ihren Kindern lernen, wenn sie sich die Medienwelt ein Stück weit von ihnen erklären lassen.