Panik in der Londoner U-Bahn: Bei der Haltestelle Parsons Green kam es zu einer Explosion in einem vollbesetzten Waggon. Ein weisser Plastik-Eimer in einer Lidl-Kühltasche soll mitten in der Rushhour hochgegangen sein.

Die Rede ist von mindestens 18 Verletzten, die ins Spital gebracht wurden, darunter auch Kinder. Keiner der Verletzten sei aber in einer ernsten oder lebensgefährlichen Lage. Rettungskräfte und Spezialisten sind weiterhin vor Ort. Die Polizei rät der Bevölkerung das Gebiet zu meiden.

Die britische Polizei spricht von einem Terror-Anschlag. Die weiteren Hintergründe der Explosion sind aber derzeit noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen, heisst es.

«Ich hörte einen lauten Knall von den Türen», berichtet ein am Kopf verletzter Augenzeuge. «Es war ein heisser Feuerball, der meinen Kopf verbrannte. Alles sind einfach nur weggelaufen, es war furchtbar. Schiere Panik brach da aus. Jeder ist aus dem Zug gesprungen. Viele stehen unter Schock, haben Verletzungen im Gesicht, Verbrennungen und Schnitte.»

Augenzeugen berichteten nach der Explosion von panikartigen Zuständen . «Wir liefen die Treppen runter, und es hat sich angefühlt, als würden wir um unser Leben laufen», sagte ein Mann namens Luke am Freitag dem Sender BBC5.



Eine Frau namens Emma schilderte: «Nach einer Weile stapelten sich die Menschen übereinander, weil einige beim Laufen hingefallen waren.» Andere Zeugen sprachen von einer «Flammenwand» in dem U-Bahn-Wagen.

Manche Passagiere sprinteten fluchtartig aus der Station, andere rannte über die Gleise. Einfach nur weg. Nicole Linnell (29) beschreibt den Moment der Flucht: «Es war einfach nur furchtbar. Auf den Gleisen laufen ist das Letzte, was man machen möchte.»

Wie schwer die Explosion war, ist noch nicht bekannt. Auf einem Video ist aber zu erkennen, dass die Scheiben des Waggons nicht zerbrochen sind. Passagiere stehen in unmittelbarer Nähe zu einer brennenden Tasche, die im Verdacht steht für die Explosion verantwortlich zu sein. Dennoch die Augenzeugenberichte klingen furchtbar: «Ich habe einen Mann gesehen, dessen Gesicht blutüberströmt war. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen», berichtet ein geschockter Zeuge.

Premierministerin Theresa May bekundet per Twitter ihre Unterstützung den Verletzten und Rettungskräften. Ausserdem wurde der nationale Krisenstab zu einer Sitzung einberufen.

US-Präsident Donald Trump verurteilt den Anschlag in London stark. Er schreibt per Twitter: «Ein weitere Anschlag von einem dummen Terroristen.» Gleichzeitig macht Trump der britischen Polizei auch schwere Vorwürfe.

Die U-Bahn-Station befindet sich im Westen Londons. Millionen Fahrgäste nutzen jährlich die Station.