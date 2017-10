Täter schrie «Allahu Akbar»: Pickup rammt Passanten auf Veloweg – 8 Tote in Manhattan

In Manhatten ist ein Auto am Dienstagnachmittag um 15.20 Uhr (Ortszeit) auf dem Veloweg des West Side Highway in eine Menschenmenge gefahren. Augenzeugenberichten zufolge fielen dann Schüsse.

Anfangs war noch die Rede von zwei Todesopfern mittlerweile ist die Zahl der Toten bereits auf acht gestiegen. Es wird zudem berichtet, dass zahlreiche Personen verletzt wurden.

Unterdessen wurde der Täter, der 29-jährige Sayfullo Saipov aus Tampa, Florida vom New York Police Department in Gewahrsam genommen. Weitere Verdächtige gebe es nicht.

Eine 14-jährige Schülerin der Stuyvesant High School hat das Blutbad hautnah miterlebt, wie sie der «New York Post» schildert: «Er hatte zwei Waffen. Wir dachten erst es wäre ein Halloween-Scherz. Ich habe vier oder sechs Schüsse gehört – dann begannen alle zu rennen.»

Laut US-Medien schrie der Täter «Allahu Akbar». Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio bezeichnet den Vorfall als «Terrorakt». (rad)