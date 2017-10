Auf der Sankt-Jakob-Strasse in Muttenz BL ist es zu einem schweren Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Tram der Linie 14 gekommen. Es mussten sechs Personen hospitalisiert werden, wie Adrian Gaugler von der Kantonspolizei Basel-Land bestätigt. Wie schwer die Verletzungen sind, ist nicht bekannt. Weitere wurden leicht verletzt und werden am Unfallort durch die Rettungskräfte betreut. «Es war ein volles Tram», so der Kapo-Sprecher. Mehrere Ambulanzfahrzeuge sind vor Ort. Fotos von BLICK-Leserreportern zeigen, wie das Tram bei der Rennbahnkreuzung weit neben der Schiene steht.

«Es handelt sich um einen Folgeunfall», sagt Gaugler. Zuerst sei es zu einem Crash zwischen einem Personenwagen und einem Roller gekommen. Später, als die Polizei schon vor Ort war, kam es zur Kollision zwischen dem Lastwagen und dem Tram. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. «Die Bergung der Verletzten hatte erste Priorität», sagt Gaugler. Als nächstes werden Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Die Strecke ist vorläufig nicht befahrbar und es kann zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Tramverkehr der Linie 14 bleibt bis Betriebsschluss unterbrochen. Die Polizei bittet die Bevölkerung, das Gebiet um Muttenz grossräumig zu Umfahren. (rey)

+++ Update folgt +++