Michelle R. aus Biel ist Mami mit 14 Jahren: «Es geschah beim ersten Mal»

Die Nachricht in der Lokalzeitung «Biel Bienne» gab zu reden: Eine Zwölfjährige ist von einem 17-Jährigen schwanger. Pikant: Ebenfalls in der Region Biel BE gehört eine 14-Jährige zu den aktuell jüngsten Mamis des Landes. Michelle R.* ist 14 und hat vor vier Monaten Luano geboren. «Ich kenne die Zwölfjährige nicht. Ich weiss aber, dass es hier in der Region noch mehr so junge Mütter gibt», sagt Michelle im Gespräch mit BLICK. Die Zahlen belegen den Trend.

Beim ersten Mal passiert

Bei der jungen Mutter selber passierte es gleich beim ersten Mal. Nach einem Filmabend mit ihrem ersten Freund (damals 16), mit dem sie erst einen Monat zusammen war. «Wir hatten nicht verhütet», gibt Michelle zu. «Ich hätte doch nie gedacht, dass ich gleich schwanger werde.»

Bis Weihnachten 2016 merkt die Realschülerin nichts. «Doch eines Morgens spürte ich plötzlich einen Tritt im Bauch. Und ich hatte Streifen darauf», sagt Michelle. Da habe sie gemerkt, dass sie schwanger sei, aber: «Aus Angst habe ich niemandem etwas gesagt.»

Sie steht zu ihrem Baby

Als sie jedoch immer mehr zunimmt, fällt sie in der Schule auf. «Eine Schulsozialarbeiterin hat dann mit mir gesprochen», sagt Michelle. «Da habe ich es zugegeben.» Sie seien am 20. Februar 2017 zusammen für einen Test ins Spital. Das eindeutige Ergebnis: schwanger! «Ich hatte gemischte Gefühle. Einerseits wollte ich doch nicht so jung Mutter werden. Andererseits wollte ich das Baby behalten.»

Auch daheim waren die Reaktionen gemischt. «Also ich habe mich sehr gefreut», sagt Michelles Mutter Petra D.* (47). Stiefvater Reto D.* (47) sieht es nüchterner: «Ich wusste schon da, dass das Ganze nicht leicht werden wird.» Ihre Tochter Timea D.* (8) interessiert das alles nicht. Sie sagt stolz: «Ich bin jetzt Luanos Tanti!»

Bis eine Woche vor der Geburt zur Schule

Auch Michelle ist glücklich. «Ich konnte bis eine Woche vor der Geburt zur Schule gehen. Nur im Turnen musste ich etwas zurückstecken», sagt sie. Am 21. April kam Luano schliesslich zur Welt – per Kaiserschnitt. «Er war 4100 Gramm schwer und 52 Zentimeter gross.» Die ersten zwei Wochen habe sie ihm selber Milch geben können. Danach jeweils den Schoppen. Zur Schule sei sie bereits nach drei Wochen wieder gegangen.

«Es ging und geht super», sagt Michelle. Wenn sie in der Schule ist, schauen ihre Mutter, ihr Stiefvater oder ihre beiden Ur-Grosis zum Baby. «Sie werden es auch noch tun, wenn ich eine Lehre mache», so Michelle. Was sie werden will, weiss sie noch nicht.

Und der Vater von Luano? Er steht zum Wonneproppen, sie haben aber nicht oft Kontakt. «Ich bin wieder Single», sagt Michelle. Und: «Das ist auch gut so. Dann kann ich voll und ganz für Luano da sein.»