Mit 27 Milliarden Euro gegen die Jugendarbeitslosigkeit: EU kopiert Schweizer Erfolgsrezept

Die EU-Kommission setzt auf duale Berufsausbildung mit Lehre und Berufsschule, wie sie in der Schweiz seit Langem üblich ist. Die EU-Behörde will hochwertige Berufsausbildungen mit bis zu 27 Milliarden Euro aus dem EU-Sozialfonds in Zukunft stärker fördern.

05.10.2017 , Aktualisiert vor 10 Minuten 0 Reax

