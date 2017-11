52 Fingerlinge mit Kokain fanden Walliser Behörden im Magen einer 21-jährigen Schmugglerin an der Grenzstelle in Gondo VS. Die Nigerianerin versuchte am 9. Oktober mit einem Taxi von Italien in die Schweiz einzureisen.

Die Beamten des Grenzwachtkorps (GWK) schöpften bei der Personenkontrolle Verdacht auf Drogenschmuggel und schickten die Frau zur Kontrolle ins Krankenhaus.

Eine Röntgenaufnahme bestätigte die Vermutung. «Die Frau musste unter Überwachung der Staatsanwaltschaft so lange im Spital bleiben, bis sie die Drogen auf natürlichem Weg ausscheiden konnte», sagt Christian Zuber, Mediensprecher der Kantonspolizei Wallis zu BLICK. Abführmittel seien keine verabreicht worden.

Umgebaute Toilette fängt Drogen auf

Damit die Drogen beim Stuhlgang nicht direkt runtergespült werden können, müssen die Schmuggler eine eigens dafür umgebaute Toilette benutzen, die die Fingerlinge auffängt. «Nach jedem Stuhlgang musste die Bodypackerin einer erneuten eingehenden Untersuchung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass nichts mehr im Magen ist.»

Der Endfund wog brutto 734 Gramm und entspricht einem Strassenwert von 70'000 Franken. «Eine so grosse Menge sehen wir definitiv nicht jeden Tag.» Die Frau habe dafür ihr Leben riskiert. «Wären die Fingerlinge im Magen explodiert, hätte sie an einer Überdosis sterben können.» (man)