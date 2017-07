Mit riesigem Abstand aufs Ausland: Nirgendwo sind Taxis so teuer wie in Zürich

Was alle Zürcher schon lange ahnten, ist jetzt Fakt: Nirgendwo auf der Welt kostet Taxifahren mehr als in Zürich.

Unter den 80 Städten, die das englische Occasions-Portal Carspring unter die Lupe nahm, ist mit Genf als zweitteuerster Stadt eine zweite Schweizer Vertreterin dabei.

Der Abstand zu Zürich ist allerdings gross: Der Kilometerpreis beträgt in Zürich im Schnitt rund fünf Franken. In Genf dagegen gut 3.20 Franken. Auch beim Grundpreis ist Zürich mit mehr als acht Franken am teuersten (siehe Tabelle in Euro-Preisen unten).

Am billigsten ist Kairo (Ägypten) mit zehn Rappen pro Kilometer und landet damit auf Platz 1 der Rangliste.

New York (rund 1.60 Franken pro Kilometer) landet auf Platz 43, London (2.80) auf Platz 75 und Paris (1.10) auf Platz 35.

Schweizer Täxeler fahren Benz

Was auch auffällt und den Preis teilweise erklärt: Die beliebteste Automarke der Schweizer Täxeler ist Mercedes-Benz – genau wie in vielen anderen europäischen Städten. In vielen billigeren Ländern sind dagegen asiatische Marken als Taxis beliebt.

Immerhin: Der Preis für die Fahrt vom Flughafen in die Stadt ist weder in Genf noch in Zürich am höchsten, sondern in Tokio (Japan). Dort kostet die Fahrt umgerechnet fast 190 Franken. (kst)