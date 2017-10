Mit Tennisplatz und Schwimmbad: Picasso-Anwesen für über 20 Millionen Euro versteigert

Das frühere Anwesen des Malers Pablo Picasso (1881-1973) in Südfrankreich ist für gut 20 Millionen Euro versteigert worden. Der Käufer stamme aus Neuseeland, hiess es am Donnerstag beim Gericht in Grasse.

