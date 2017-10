Mit XXL-Plakat auf Chauffeur-Suche: Gehen Uber die Fahrer aus?

Uber scheint es in der Schweiz schlecht zu gehen. Weshalb sonst sucht der US-Taxifahrdienst – eigentlich digitaler Vorreiter – jetzt für viel Geld (wieviel will er nicht verraten) abseits des Internets Personal.

An prominenter Lage in Zürich, gleich bei der Einfahrtsachse Pfingstweidstrasse, Höhe Hardbrücke, hat Uber ein Monsterplakat aufhängen lassen. Es ist 158 Quadratmeter gross und bedeckt über sechs Etagen eines Parkhauses. Das schreibt die «Aargauer Zeitung». Vier Wochen soll es noch hängen bleiben.

Auf dem Plakat steuert ein junger Mann ein Auto. Die Botschaft: Uber-Fahrer zu sein ist leger und etwas für jedermann. Und es ist vor allem ein Job, den man sehr flexibel ausüben kann.

Genug Kunden, zu wenig Fahrer

Was vielen nicht bewusst ist: Für Uber, eigentlich eine Mobilitätsplattform in Form einer App, sind nicht nur Fahrgäste Kunden. Sondern auch die Fahrer. Wenn entweder Passagiere oder Fahrer fehlen, funktioniert das Geschäftsmodell nicht.

An Passagieren mangelt es nicht. Doch auf Fahrerseite gibts einen Engpass: Die Plattform hat ihr beliebtestes Angebot, Uber Pop, im August in Zürich einstellen müssen, wie BLICK exklusiv berichtete. Ebenso auch in Genf. Uber Pop verlangte von den Fahrern keine Taxilizenz, deswegen erhielten sie haufenweise Bussen von der Polizei.

Nun bietet Uber in Zürich nur noch die Alternativen Uber Black und Uber X an, die sich in der Ausstattung der Autos unterscheiden. Für beide benötigt der Fahrer eine Taxilizenz. Deswegen interessieren sich immer weniger Menschen für den Job auf eigene Rechnung bei Uber.

Zwar ist Uber Pop noch in Lausanne und Basel verfügbar. Uber-Pop-Fahrer fahren laut «Aargauer Zeitung» zahlreich aus der ganzen Deutschschweiz nach Basel, um dort zu arbeiten. Doch auch dort könnte der Service bald eingestellt werden. (kst)