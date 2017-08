Mondfinsternis und Perseidenströme: Heute wirds fantastisch galaktisch

Heute Abend gilt: Ins Freie gehen, hinlegen, hochschauen, geniessen! Denn der Nachthimmel bietet heute ein seltenes Spektakel: Am Mond wird eine vom Erdschatten verursachte, dunkle Einkerbung sichtbar sein. Die partielle Mondfinsternis entsteht, weil die Erde zwischen Sonne und Mond stehen wird und ihr Schatten dadurch den Mond teilweise verdunkelt.

In der Schweiz wird dieses Schauspiel nicht allzu lange zu bewundern sein. Der Mond geht um 20.45 Uhr auf und tritt um 21.18 Uhr aus dem Kernschatten aus. In dieser Zeitperiode soll jedoch laut SRF Meteo die Mondfinsternis gut sichtbar sein. Vor allem im Norden und Nordwesten der Schweiz wird ein wolkenloser Himmel erwartet.

Perseiden erfüllen Augustwünsche

Der August bietet neben der partiellen Mondfinsternis noch eine weitere galaktische Vorstellung: Der Meteorstrom der Perseiden verursacht in der ersten Monatshälfte ein Feuerwerk von Sternschnuppen. Am besten werden diese voraussichtlich vor der Morgendämmerung des 13. August sichtbar sein. Pro Stunde wird man in dieser Nacht bis zu 140 Sternschnuppen bewundern können. (sme)