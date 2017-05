Muss ich Angst vor dem Alter haben?

Liebe Joëlle

Es wird auch in 60 Jahren Berichte über Altersheime geben, in denen man Senioren unsanft «ruhig stellt», und über Ganoven, die sich altersbedingte Wehrlosigkeit zunutze machen. Die Frage ist, dannzumal wie heute, inwieweit diese Berichte die Wirklichkeit abbilden, respektive einen wie grossen oder kleinen Teil von ihr. Es sind bösartige Gesten durch Vorschriften nicht auszurotten und heimtückische Betrügereien schwer zu bestrafen, wenn das Opfer sich durch Dummheit selber in sie verstrickte. Das heisst nicht, dass diese Berichte achselzuckend hinzunehmen sind. Jeder Fall ist einer zu viel. Wir müssen uns auf eine Zukunft einrichten, in der die Versorgung und der Schutz alter Menschen eine wachsende Aufgabe der Gesellschaft und ihrer Institutionen ist. Aber du brauchst keine Panik zu haben. Erstens antizipiert Panik das Unheil, das sie befürchtet, und zweitens wird deine Generation auf die Probleme zunehmender Lebenserwartung besser vorbereitet sein als meine, die geradezu jungfräulich in sie hineingerutscht ist. Ich selber habe allerdings vor dem Altersheim einen Horror. Nicht vor dem Ungemach, das mich dort womöglich erwartet, sondern vor dem Verlust an Freiheit und Selbstbestimmung.