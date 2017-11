Nach Auschwitz-Vergleich: Jüdischer Verein hält an Jonas Fricker fest

Der Aargauer Grünen-Politiker Jonas Fricker (40), der nach einem Vergleich zwischen Schlachttiertransporten und Judendeportationen aus dem Nationalrat zurücktrat (BLICK berichtete), bleibt Mitglied des Patronatskomitees für das jüdisch-christliche Vermittlungsprojekt Doppeltür.

Der Vorstand des Vereins Doppeltür habe den Fall Fricker an einer Sitzung diskutiert. Nach einer Aussprache mit dem Grünen-Politiker und der ganzheitlichen Beurteilung sei der Vorstand zum Schluss gekommen, dass Fricker im Patronatskomitee verbleiben solle, teilte der Verein mit Sitz in Lengnau AG am Donnerstag mit.

Der Verein habe «die gemachten Aussagen, den respektvollen Umgang mit Personen sowie ein gesundes Augenmass in der Gesamtheit der Angelegenheit» gewichtet, heisst es in der Medienmitteilung: «Diese Betrachtung erlaubt eine weitere konstruktive und positive Zusammenarbeit.»

Das Projekt Doppeltür will die Geschichte der beiden ehemaligen Aargauer Judendörfer Endingen und Lengnau vermitteln. (SDA)