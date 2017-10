Nach erneuter Fan-Gewalt in Zürich: Club-Präsis von GC und FCZ müssen bei Wolff antraben

Zwischen Fans des FC Zürich und der Grashoppers kam es am vergangenen Wochenende zur Eskalation. Die beiden Lager gingen noch Stunden vor dem Anpfiff zum Derby mit Steinen, Eisenstangen und Baseball-Schlägern aufeinander los. Die Polizei musste den wildgewordenen Mob mit Wasserwefern, Reizstoff und Gummischrot auseinander bringen.

Dramatisch: Ein Schlägertrupp verletzte einen 14-Jährigen während der Krawalle schwer (BLICK berichtete). Noch in dieser Woche, am kommenden Samstag, steht ein weiteres Fussballspiel mit Eskalationspotenzial an: Der FC Basel trifft im Letzigrund Stadion auf den FCZ.

Massnahmen um Eskalationen zu vermeiden sollen geprüft werden

«Unter den rivalisierenden Clubs ist eine zunehmende Gewalteskalation festzustellen», sagt der Zürcher Polizeivorsteher Richard Wolff, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Deswegen hat Wolff für heute Donnerstag eine ausserordentlichen Sitzung einberufen.

Wolff lässt die Chefs vom FC Zürich und den Grashoppers, Ancillo Canepa und Stephan Anliker antraben. Auch die Stadtpolizei Zürich wird anwesend sein. Nun sollen konkrete Massnahmen geprüft werden. Wie diese auszusehen haben ist noch unklar. (rad)