Nach Harvey an den Strand gespült: Rätsel um Meeres-Monster gelöst!

Hurrikan Harvey verwüstete vor zwei Wochen den US-Bundesstaat Texas (BLICK berichtete). Durch seine hohen Windgeschwindigkeiten und starke Regenfälle blieb kaum etwas an Ort und Stelle. So wurde an einer Küste im Südosten von Texas ein mysteriöses Meerestier ohne Gesicht, dafür mit langen Reisszähnen angespült – Forscher und Naturschützer standen vor einem Rätsel.

Die Social-Media-Managerin Preeti Desai veröffentlichte Anfang Monat Bilder des geheimnisvollen Tieres auf ihrem Twitter Account. «Was zum Teufel ist das?» schrieb sie dazu.

Auf die Frage erhielt Desai zahlreiche Vermutungen von Twitter-Nutzern. Jemand schlug ihr vor, Kenneth Tighe, einen Biologen am National Museum of Natural History, um Rat zu fragen, wie die amerikanische Zeitung «The Washington Post» berichtete.

Als Monster abgestempelt

Der Biologe vermutete, dass es sich bei dem Tier auf den Bildern um einen Fangzahn-Schlangenaal handelt. Diese Spezies gehört zur Familie der Aale und kann bis zu 85 Zentimeter lang werden. Es lebt in Meerestiefen von 30 bis 90 Metern im westlichen Atlantik zwischen dem Golf von Mexiko und Französisch-Guyana.

Bei den Twitter-Nutzern war das geheimnisvolle Tier aber unter einem anderen Namen bekannt – viele bezeichneten es als Monster. Preeti Desai verteidigte den Schlangenaal auf ihrem Account: «Es war nicht furchteinflössend und auch kein Monster. Lediglich eine verfluchte Meeres-Kreatur, die versucht hat, ihr Leben zu leben.»

Der Fangzahn-Schlangenaal war leider schon tot, als Desai ihn am Strand gefunden hatte. Sie sagte, sie habe ihn zurückgelassen, um «der Natur ihren freien Lauf zu lassen». (hah)