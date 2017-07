Nach Kritik wegen Türkei-Ferien: Felix Baumgartner beschimpft Fans auf Facebook

Extremsportler Felix Baumgartner (48) lässt seinem Frust auf Facebook wieder freien Lauf. Dieses Mal beleidigt er seine Fans wegen eines Kitesurf-Camps in der Türkei, das er letzte Woche besuchte.

Auf ein Foto des Sportlers, das ihn mit seiner Freundin im Land von Recep Tayyip Erdogan zeigt, reagierten einige User mit Hass-Kommentaren. Sie waren schockiert, weil Baumgartner seine Ferien in der Türkei verbringt, obwohl die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei sich zunehmend verschlechtern.

Er reagierte prompt: «Die Kritik hier auf Facebook zeigt, wie dumm und ignorant manche von euch sind. Was können die fleissigen und rechtschaffenen Menschen hier dafür, wenn ein Despot wie Erdogan das halbe Land in eine Krise stürzt?» Die Türkei zu boykottieren, sei keine Lösung, dadurch würden die Falschen bestraft. «Erspart mir bitte in Zukunft eure weinerlichen Kommentare.»

Zu viel des Guten?

Ging er dieses Mal zu weit? Tatsache ist, Baumgartner hat bereits einige Male Kommentare, die eindeutig unangebracht sind, via Facebook veröffentlicht.

Zuletzt sorgte er für Aufsehen, als er Corinna Milborn, die Infochefin des österreichischen Senders Puls 4, unter der Gürtellinie attackierte. Sie hatte eine Werbung des Kleiderherstellers Palmers als sexistisch kritisiert.

Baumgartner darauf auf Facebook: «Schön, wenn sich zu Hause wieder einige aufregen! Allen voran Corinna Milborn, bei der Figur auch kein Wunder! Ich finde die Mädels Weltklasse und springe da gerne mal dazwischen rein, auch ohne Fallschirm!» (stj)