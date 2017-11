Nach Polizei-Einsatz bei Spinnen-Phobikerin Fia Tuor (28): Hypnotiseur erklärt, wie die Angst weg geht

BLICK: Fia Tuor alarmierte wegen einer Spinne die Polizei. Ist das ein Extrembeispiel?

Ivo Rütsche: Eine Spinnenphobie kann sehr extreme Formen annehmen. Eine Patientin liess jeden Morgen, bevor sie aus dem Bett ist, ihren Freund die ganze Wohnung nach Spinnen absuchen. Ein anderer baute einen Verkehrsunfall, weil eine Spinne im Auto war. Andere rüsten sich einfach mit Fliegengittern, Klebstreifen und chemischen Sprays aus. In richtig schlimmen Fällen wurden die Menschen auch bewusstlos.

Sie nehmen mit Hypnose den Menschen die Angst vor Spinnen. Wie geht das?

Vor der Hypnose spreche ich mit der Person ausführlich über ihre Phobie und das letzte prägende Erlebnis. Dann definieren wir gemeinsam ein Ziel. Viele wissen nämlich nicht, was sie genau wollen. Sie sagen einfach, sie wollen keine Angst mehr haben. Aber was das genau bedeutet, stellt sich erst im Gespräch richtig raus. Am Ende sagt man zum Beispiel, man möchte es schaffen, die Spinne selbständig aus der Stube nach draussen befördern zu können.

Was passiert während der Hypnose?

Ich wende die Kino-Technik an, bei der die Person ihre Geschichte wie auf einer Leinwand sieht und sich selbst dabei beobachtet. Während der Patient in einer mittleren Trance ist, erzähle ich zuerst von seinem Erlebnis mit der Spinne und führe anschliessend die neue Wunschsituation aus. Dabei soll er sich ganz detailliert vorstellen können, wie er mit der Spinne umgeht und sein Ziel umsetzt.

Fasst man auch echte Spinnen an?

Im dritten – freiwilligen – Teil kann man eine Vogelspinne anfassen, was die meisten auch wollen. Zuerst betrachtet man sie aus zehn Metern Entfernung und nähert sich ihr Schritt für Schritt. Ich erkläre währenddessen, wie die Spinne reagiert. 80 Prozent schaffen es dann auch tatsächlich, das Tier auf die Hand zu nehmen. Im nächsten Schritt macht man dasselbe mit einer Kellerspinne. Dort verrate ich Tricks, wie man sie am einfachsten einfangen kann.

Und die wären?

Eine Kellerspinne rennt in der Regel nur gerade aus. Sie lässt sich nicht von Gegenständen beirren und bleibt im Notfall einfach stehen. Darum hält man das Glas, mit dem man die Spinne einfangen möchte, am besten einfach vorne hin, so dass sie geradeaus reinlaufen kann. Wenn die Leute die Tricks kennen, dann finden sie alles plötzlich nur halb so schlimm.

Wieso zuerst die Vogelspinne und dann die Hausspinne?

In der Regel fürchten sich die Menschen nicht vor der Grösse der Spinne, sondern vor der Hektik. Je unkontrollierbarer die Spinne ist, desto schlimmer. Eine Kellerspinne ist sehr flink und schnell. Eine Vogelspinne dagegen ist ruhig und entspannt. Deswegen ist es ratsam, sich zuerst einer Vogelspinne zu nähern, bevor man sich mit der Kellerspinne befasst.

Hat man nach einer Sitzung keine Angst mehr?

Im Schnitt braucht es bis zu zwei Sitzungen, maximal drei. Dann erreicht man den Level, wo man mit der Spinne richtig umgehen kann. Es geht nicht darum, die Spinne plötzlich so herzig wie eine Katze zu finden, aber es zu schaffen, sie selbständig zu beseitigen.

Wie klappt das zu Hause am besten?

Wichtig ist, nicht in eine Panikspirale zu verfallen. Man darf sich zwar erschrecken, aber muss sich dann auch beruhigen können. Wenn man das geschafft hat, kann man reagieren und die gelernten Tricks anwenden.