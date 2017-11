Nach Schulden-Enthüllung: IZRS-Präsident Blancho ist untergetaucht

Nicolas Blancho, der Präsident des Islamischen Zentralrates Schweiz (IZRS), ist verschuldet und zahlt seine Krankenkasse nicht (im BLICK). Steuern zahlt er offenbar wegen seines tiefen Einkommens auch keine. Jetzt ist Blancho untergetaucht. Das geht aus einer Mitteilung im aktuellen Amtsblatt des Kantons Bern hervor. Blancho sei «unbekannten Aufenthaltes», heisst es da.

Ausserdem steht in der Publikation, dass Blancho bei der Sanitas mittlerweile mit fast 9000 Franken in der Kreide steht.

Auf Anfrage von «bernerzeitung.ch» sagt IZRS-Sprecher Qaasim Illi, zum Aufenthaltsort Blanchos mache der IZRS «aus Sicherheits- und Persönlichkeitsschutzgründen» keine Angaben.

Er muss zur Pfändung antraben

In der Publikation des Amtsblatts wird Blancho aufgefordert, am 20. November auf dem Betreibungsamt in Ostermundigen zum Vollzug der Pfändung zu erscheinen.

Blancho verdient sich seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs als Übersetzer, wie Illi dem BLICK im September verriet. Er selber arbeite in einem 20-Prozent-Pensum als Informatiker. Mehr gegen Lohn zu arbeiten sei für beide schwierig, sie seien zu stark in den Verein eingebunden. (noo)