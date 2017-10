Nach Sondersitzung mit Kabinett tritt Artikel 155 in Kraft: Madrid will Katalonien entmachten

In Spanien ist es jetzt endgültig zum Eklat gekommen. Die Zentralregierung in Madrid fährt eine harte Linie gegen die katalanischen Rebellen. Nach einer Sondersitzung mit dem Kabinett am Samstag hat der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy (62) in Madrid die Entmachtung Kataloniens angekündigt.

Somit wird Artikel 155, der auch als «Atombombe» bekannt ist, in Kraft gesetzt. So können per Zwangsmassnahme innert der nächsten sechs Monate Neuwahlen in Katalonien veranlasst werden. Es ist das erste Mal in der Geschichte Spaniens seit dem Eintreten der Verfassung 1978, dass von der «Atombombe» gebraucht gemacht wird.

Jene die sich der Zentralregierung widersetzten, müssen damit rechnen verhaftet zu werden. Laut Rajoy wird der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont bei den bevorstehenden Neuwahlen nicht antreten. Auch wird er keine Kandidaten für den Posten vorschlagen dürfen. (rad)