Nach Swisscom-Sunrise-Gleichstand bei Netz-Test: Salt-Chef wittert Mauschelei

Langsame Datenübertragung, Funklöcher, abgehackte Telefonate. Schlechte Handynetze nerven die Konsumenten. Nun hat wieder die deutsche Fachzeitschrift «connect» die Handy-Netze in der Schweiz getestet.

Das Siegerpodest teilen sich erstmals zwei Anbieter: Swisscom und Sunrise mit jeweils 973 von 1000 möglichen Punkten. Anbieter Salt verbessert sich zwar in der Kategorie Datengeschwindigkeit, büsst jedoch in der Disziplin Sprachtelefonie Punkte ein. Nun wittert der Salt-CEO Mauschelei.

«Zusatzleistungen» von Connect an Swisscom und Sunrise?

«Es ist doch überraschend festzustellen, dass die beiden Mobilfunkanbieter, welche Zusatzdienstleistungen von Connect beziehen, ex aequo den Test gewinnen und mit dem Prädikat ‹hervorragend› beglückt werden», so CEO Andreas Schönenberger in einer Mitteilung von Salt.

Er stellt zudem die Methode, wie die Handynetze getestet wurden, in Frage. Dass dasselbe deutsche Privatunternehmen bestimmt, wie gemessen werde, welche Koeffizienten genutzt und wie Resultate präsentiert werden, entspreche nicht der Best Practice der Telekom-Industrie.

Sunrise versteht Salt-Kritik nicht

In anderen Ländern werde die verwendete Methodologie «transparent zwischen den Mobilfunkanbietern diskutiert und die Messungen werden von einer unparteiischen, nichtgewerblichen nationalen Organisation durchgeführt», so Schönenberger.

Connect reagiert gegenüber BLICK auf die Kritik von Salt. Connect werte unabhängig von der Verbindungsart die Rufaufbauzeit, die Sprachqualität und die Zuverlässigkeit, so ein Sprecher. Mit-Sieger Sunrise zeigt sich überrascht: «Was Salt konkret an der Methodik kritisiert, ist uns nicht klar», so ein Sunrise-Sprecher.