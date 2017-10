Nach tödlichem Oktoberfest-Crash in Steckborn TG: Dieser Mann fährt Betrunkene gratis heim

Ein Mann (31) starb letztes Jahr bei einem tragischen Autounfall, als er vom Oktoberfest Steckborn TG mit drei weiteren Personen nach Hause fuhr. Der Autolenker (49) sass laut der Kantonspolizei Thurgau mit einem Alkoholpegel von 1,2 Promille betrunken am Steuer (BLICK berichtete). Der junge Mann hinterliess seine hochschwangere Frau.

Und das kleine Dorf Steckborn trauert immer noch – besonders im Vorfeld des diesjährigen Oktoberfests, das vom 5. bis zum 7. Oktober stattfindet, kommen die Erinnerungen wieder hoch. «Es herrscht eine trübe Stimmung. Der Autounfall ist ein Jahr her, aber immer noch präsent. Immer, wenn ich an der Unfallstelle vorbeifahre, stehen dort frische Blumen», sagt John Dierauer zu BLICK.

«Ich will, dass die Leute heil nach Hause kommen»

Dierauer ist eigentlich von Beruf Grafiker und Fotograf. Aber während des Oktoberfests in Steckborn setzt er sich ins Auto. Dierauer bietet an allen Abenden einen kostenlosen Taxi-Service für die Oktoberfest-Gäste an. «Ich will, dass die Leute heil nach Hause kommen. Ich will nicht, dass wieder so etwas passiert.»

Er kritisiert, dass der Veranstalter nichts gegen die Fahrten von Betrunkenen unternimmt. Für seinen Taxi-Service erwartet er keine Gegenleistung. Den Veranstalter habe er trotzdem wegen finanzieller Unterstützung kontaktiert: «Ich will denen auch helfen, dass sie in einem guten Licht stehen.»

Fünf weitere Personen machen mit

Zudem wolle er ein gutes Beispiel sein, für andere. Die Reaktionen im Dorf seien sehr positiv. Dierauer: «Alle sagen, es sei eine irrsinnig gute Idee.» Zudem hätten sich schon fünf Personen bei ihm gemeldet haben, um an den Abenden mitzuhelfen. Vorbild für ihn sind Ortsvereine in England. «Dort melden sich nüchterne Freiwillige und bringen die Leute glücklich nach Hause.»