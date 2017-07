Nach Überfall auf Poststelle in Kollbrunn ZH: Räuber mit Beute auf der Flucht

Der Überfall ereignet sich kurz vor halb zwölf Uhr heute Mittag in der Poststelle von Kollbrunn südlich von Winterthur ZH. Ein Mann betritt das Gebäude und bedroht dort die Postangestellte mit einer Pistole. Um an die Beute zu gelangen, springt der Unbekannte über die Theke und greift in die Kassenschublade der Post. Dabei kann er mehrere Tausend Franken einstecken.

Wie die Zürcher Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, flüchtete der Mann nach dem Überfall zu Fuss in unbekannte Richtung. Die Postangestellte in der Filiale blieb unverletzt.

Der gesuchte Posträuber wird als etwa 25- bis 35-jährig beschrieben, soll zwischen 165 und 180 cm gross sein und einen gebräunten Teint, schwarze, kurz geschnittene Haare sowie einen schwarzen, ebenfalls kurz geschnittenen Vollbart haben. Der Mann wirkte leicht untersetzt, trug Bluejeans und ein schwarzes T-Shirt. (cat)