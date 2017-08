Nachfrage für 5000 Päckli am Tag: Hanf-Pioniere brauchen eine neue Zigi-Maschine

Knapp vier Wochen sind die Hanf-Zigis unter dem Namen «Heimat» im Handel. Und sind jetzt schon ein Verkaufsschlager. Doch die Nachfrage ist zu gross für das kleine Start-up-Unternehmen Koch&Gsell in Steinach SG.

«Wir kommen kaum mit der Produktion nach. Einige Kunden sind sauer, dass wir die gewünschten Mengen nicht liefern können», sagt Björn Koch, Marketingleiter von Koch&Gsell, zu BLICK.

«Wir produzieren zurzeit mit vier Maschinen aus den 1970er-Jahren. Die funktionieren zwar gut, aber nicht gerade sehr effizient.» Für die alten Modelle habe man sich aus Kostengründen entschieden. Doch die immense Nachfrage lässt sich nicht damit decken.

Produktion wird sich vervierfachen

Deswegen kauft die Firma eine neue Maschine. «Die Kosten belaufen sich auf mehrere Hunderttausend Franken, aber wir hoffen, dass wir mit der neuen Maschine unsere Produktion vervierfachen können», sagt Koch.

Statt 50'000 Päckchen im Monat sollen in Zukunft 200'000 Packungen hergestellt werden können. Pro Tag schafft die neue Maschine 5000 Päckli. An den Rohstoffen mangelt es nicht. «Da haben wir keinen Engpass, nur in der Produktion hapert es zurzeit.»

Ob zusätzliche Mitarbeiter eingestellt werden, bleibt vorerst offen. «Wir müssen zuerst abwägen, ob wir mit der neuen Maschine die nötige Kapazität abdecken können.» Dass die Firma weiter wachsen wird, ist aber wahrscheinlich. Zumindest, wenn das Verlangen nach den Hanf-Zigis anhält. (jmh)