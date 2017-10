Nächste Woche öffnet das zweitgrösste Shoppingcenter der Schweiz seine Tore: Extra-Busse zu Händlern, die kaum einer kennt

In der Zentralschweiz laufen die Vorbereitungen für die Eröffnung der Mall of Switzerland auf Hochtouren. Nach Verzögerungen soll die Super-Shoppingarena am 8. November aufgehen.

Damit alles glatt geht, führen die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) einen «kleinen Fahrplanwechsel» ein, einen Monat vor dem offiziellen. Auf der Linie 23 von Luzern via Ebikon nach Gisikon-Root fahren die Busse zu den Hauptverkehrszeiten neu im 7,5-Minuten-Takt.

Dieser Fahrplan ist fürs ganze Jahr 2018 gültig. Gemäss der «Luzerner Zeitung» verkehren während der Eröffnungstage der Mall of Switzerland zusätzliche Busse zu speziell eingerichteten P+R-Parkplätzen.

Unbekannte Modehändler versuchen sich

Wie die Zeitung weiter berichtet, feiern einige ausländische Modehändler ihren Schweizer Markteintritt. Sie kommen aus den USA, Italien oder gar der Türkei. Fünf neue Ketten, die hierzulande kaum einer kennt, versuchen bei uns Fuss zu fassen.

Zum Beispiel der türkische Mode- und Accessoire-Verkäufer Hotic, der italienische Händler Camicissima oder der Möbelhändler Dondi Salotti.

Dazu kommen fünf Shops, die in Ebikon LU erstmalig in der Deutschschweiz vertreten sind, so die «Luzerner Zeitung».

Kommen die Läden auf ihre Kosten?

Damit der Eindruck nicht täuscht: Den Grossteil der Mieter machen bekannte Marken aus. Darunter Bata, C&A, Foot Locker, Denner, Flying Tiger, H&M, Läderach und Drogerie Müller.

Ob diese Namen reichen, damit genügend Kunden in die Mall kommen, bleibt abzuwarten. Weil es recht viele Mode- und Accessoire-Läden hat – die Branche leidet unter Einkaufstourismus und Rabattschlachten –, muss zumindest bei diesen Unternehmen ein Fragezeichen gesetzt werden.

Mit rund hundert Mietflächen wird die Mall of Switzerland das grösste Einkaufszentrum der Innerschweiz und das zweitgrösste Shoppingcenter in der Schweiz sein. (uro)