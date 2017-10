Name zu lang – selbst für die Behörde

Die Gemeindepolizei Fehraltorf-Russikon-Pfäffikon erhält einen neuen Namen. Ihre alte Bezeichnung war zu lang! Vor allem beim Entgegennehmen von Telefonanrufen, aber auch im Briefverkehr gab es deswegen immer wieder Probleme.

Hinzu kommt, dass der Name noch länger hätte werden sollen: «Es möchten sich noch mehr Gemeinden der Polizei anschliessen, dann wären noch mehr Orte Teil der Aufzählung gewesen», sagt Fritz Schmid, Gemeindepräsident von Fehraltorf, zu Blick am Abend. Deshalb nennt sich der Polizeikorps neu «Kommunalpolizei Region Pfäffikon», schliesslich wohnt rund die Hälfte der Bevölkerung der Verbundgebiete in Pfäffikon ZH.