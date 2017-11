Namen, E-Mailadressen, Telefonnummern: Daten von 57 Millionen Uber-Kunden gehackt

Hacker haben die persönlichen Daten von rund 57 Millionen Uber-Kunden und -Fahrern gestohlen. Dies berichtet «Bloomberg» am Dienstagabend. Die Cyber-Attacke soll das Unternehmen mehr als ein Jahr lang verschwiegen haben.

Dem Bericht zufolge wurden im Oktober 2016 die Namen, E-Mailadressen und Telefonnummern von 50 Millionen Uber-Fahrgästen und von rund sieben Millionen Uber-Fahrern gestohlen.

Führerschein-Daten gestohlen

Darunter auch etwa 600'000 Führerschein-Nummern, wie Uber gegenüber «Bloomberg» bestätigt. Betroffen seien Konten weltweit. Sensiblere Daten wie Sozialversicherungs- oder Kreditkarten-Daten, Geburstagsdaten oder Reiseinformationen wurden keine entwendet, wie Uber in einem Statement schreibt.

Führerscheine werden in Amerika oft als Ausweisdokumente verwendet, was die Daten für Betrüger wertvoll machen kann. Uber werde den Betroffenen nun helfen, nach einem möglichen Missbrauch der gestohlenen Daten Ausschau zu halten, kündigte Khosrowshahi an.

Sicherheitschef und CEO entlassen

Angeblich soll Uber einen Geldbetrag an die Hacker bezahlt haben, damit die sie die Daten löschen. Der Uber-Sicherheitschef Joe Sullivan wurde inzwischen entlassen.

Die versuchte Vertuschung des Cyber-Angriffst wirft einen weiteren Schatten auf die Zeit des langjährigen CEOs Travis Kalanick, der nach vielen Skandalen vor Monaten zurück trat. Sein Nachfolger, Dara Khosrowshahi, bekräftigte am Dienstagabend deshalb in einer Mitteilung, dass er «nicht nach Ausreden suchen» werde und der Hack-Angriff nicht hätte passieren dürfen. Er selbst habe davon auch erst kürzlich erfahren. (pma)