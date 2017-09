Weltpremiere über der Zürcher Goldküste: Coop liefert jetzt per Drohne!

Drohnengesetz im luftleeren Raum

Über der Schweiz schwirren Tausende Drohnen. Und sie werden zur Gefahr für Flugzeuge: Jüngst warnte die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) vor einer «deutlichen Zunahme» gefährlicher Annäherungen in der Luft. Das Problem: Gesetzlich hängen die Drohnen im luftleeren Raum. Zwar erfordern Modelle ab 30 Kilo eine Bewilligung. Professionelle oder kartografische Drohnenflüge werden mit der Zivilluftfahrt koordiniert. Aber Hobbypiloten drohen kaum Konsequenzen, wenn sie sich nicht an die Vorschriften halten. Verboten sind etwa Flüge über Menschenansammlungen oder im Umkreis von fünf Kilometern von Flughäfen. Die Anwendung dieser Gesetze ist aber schwierig, da noch immer kein Drohnenregister existiert. Die Geräte fliegen anonym. Die EU will jedoch eine einheitliche Regelung für Drohnen einführen. Im Juni kündigte der Bundesrat an, dass er erst die europäische Lösung abwarten will.