Neues aus Absurdistan: Betrunkener pinkelt auf Zug

Ein Litauer (25) verlor am Dienstagnachmittag am Bahnhof Köln alle Hemmungen: Er pinkelt auf das Gleis 8, auf einen einrollenden Zug der Deutschen Bahn und zeigt dem Lokführer den Stinkefinger. Als die alarmierte Polizei ihn abführen will, beschimpft sie der Pinkler: «Verpiss dich» schreit er. In Hand- und Fussfesseln wird der aggressive Betrunkene abgeschleppt. 2 Promille hatte er intus.

Einen Tag später kann er sich an nichts mehr erinnern. Ausser: An den «aussergewöhnlich» vielen Alkoholkonsum mit Freunden. Glück im Unglück: Er hätte aufs Gleis fallen und vom Zug erfasst werden können. Jetzt hat er etliche Verfahren am Hals: Bedrohung, Beleidigung, exhibitionistische Handlungen und Widerstand gegen Beamte.