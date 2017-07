Neues aus Absurdistan: Glitter-Vagina dank Glitzer-Kapseln

Frauen lieben bekanntlich funkelnde Sachen. Doch dieses neue Produkt bringt Glitzer an einen Ort, an dem Frau nie Glitzer haben sollte: Die Vagina. «Passion Dust» nennt sich das Wundermittel der Firma Pretty Woman Inc. Ein Gelatine-Zäpfchen, das gefüllt ist mit essbarem, nach Süssem schmeckendem Glitzer, wird in die Scheide eingeführt. Nach einigen Stunden löst sich die Schale auf und der Intimbereich beginnt zu funkeln. Das Produkt sei ungefährlich, aber weder als Gleit- noch Verhütungsmittel gedacht, schreibt der Hersteller. Gynäkologen aber warnen: Die Kapsel könnte den pH-Wert der Scheidenflora beeinträchtigen und zu Pilzinfektionen führen. Trotzdem sind zurzeit alle Kapseln ausverkauft.