Am Freitag wird der neu zusammengesetzte Bundesrat darüber diskutieren, wer in den nächsten Jahren welches Departement führen wird. Viele Gerüchte machen die Runde. Die Schlüsselfigur ist SP-Bundesrat Alain Berset.

Wechselt Berset ins Aussendepartement oder bleibt er Vorsteher des Innenministeriums? Das ist die zentrale Frage. Und welches Departement bleibt für Cassis übrig? Unabhängig davon, welchen Aufgabenbereich der Tessiner übernehmen muss, kommt er schon sehr rasch in den Genuss einiger Annehmlichkeiten.

Neues Auto

Die Bundesräte erhalten zwei Autos. Eine Limousine mit Chauffeur, die für alle Fahrten zur Verfügung steht. Das ist in der Regel ein Mercedes, ausnahmsweise ein Audi. Nur Leuthard wollte explizit einen Tesla. Dann erhalten sie ein zweites Auto nach Wahl zum Selberfahren. Für die private Nutzung dieses Autos wird pro Monat 0,8 Prozent des Neupreises verrechnet.

Neuer Wohnsitz

Grundsätzlich sind die Bundesräte in der Wahl ihres Wohnorts frei. Meist nehmen sie sich zumindest eine Zweitwohnung in der Nähe des Amtssitzes, also in der Stadt Bern und Umgebung. Die Wohnsitze und Büros der Bundesräte werden selbstredend speziell gesichert.

Neues Handy

Cassis bekommt noch heute die Kommunikationsausrüstung eines Regierungsmitglieds. Auch ein abhörsicheres Handy gehört dazu. Der Bund übernimmt die Kosten für die Telekommunikation (Festnetz, Handy, PC). Die Gebühr für Radio und Fernsehen zahlen die Regierungsmitglieder selber.

Neuer Pass

Cassis erhält einen Diplomatenpass. Das trifft auch auf seine Ehefrau Paola zu. Anstehen am Check-in dürfte also der Vergangenheit angehören.

Neuer Lohn

Das Brutto-Jahresgehalt eines Bundesrats beträgt 445'163 Franken (Stand 1. Januar 2017). Diese Vergütung ist – wie die anderen Löhne des Bundespersonals – der Teuerung angepasst. Dazu kommen eine Spesenpauschale von 30'000 Franken und ein Generalabonnement der 1. Klasse.

Neue Verbote

Gemäss Aide-Mémoire darf Cassis keine amtlichen Funktionen für ausländische Staaten mehr ausüben. Auch die Ausübung anderer staatlicher Funktionen in der Schweiz ist nicht mehr gestattet. Auch an den Beratungen im Nationalrat nimmt der ehemalige FDP-Fraktionschef nicht mehr teil. Ausserdem gilt per sofort das Verbot der Geschenkannahme, wenn das Geschenk einen Wert von mehreren Hundert Franken übersteigt.