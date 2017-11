Neues Buchungs-Barometer: So viel geben Schweizer für Familien-Ferien aus

Familien sind eine immer wichtigere Klientel für Reiseveranstalter. Zieht doch die Nachfrage nach Pauschalangeboten in den letzten Jahren klar an, wie Hotelplan-Schweiz-CEO Kurt Eberhard feststellt. «Es werden vermehrt speziell familienfreundliche Unterkünfte gebucht», schreibt er in einer Mitteilung.

Die Reisetochter der Migros hat darum das Buchungsverhalten von Familien unter die Lupe genommen und das Ferienverhalten ausgewertet.

Hier die Erkenntnisse in Kurzform:

- Familien buchen frühzeitig: Gerade wenn die Kinder schulpflichtig sind, wird von der Mehrheit über 180 Tage im Voraus gebucht. Nur weniger als 15 Prozent buchen kurzfristig Familienferien (bis 30 Tage im Voraus).

- Familien schauen aufs Budget: Zwei Erwachsene mit einem Kind bis zwölf Jahre zahlen für die Ferienreise im Schnitt 2560 Franken pro Buchung im Reisebüro oder online. Ist das Kind älter als zwölf Jahre (bis 16 Jahre) beträgt der Budgetposten 3083 Franken für den Ferienaufenthalt.

- Familien reisen mehrheitlich zu dritt: Familien mit Kindern im Alter zwischen 12 und 16 Jahren reisen laut Hotelplan mehrheitlich mit einem Kind (49 Prozent). Zum Vergleich eine fünfköpfige Familie: Nur neun Prozent buchen eine Ferienreise im Reisebüro oder online.

- Familien ziehts an den Strand: An erster und zweiter Stelle stehen bei Familien die spanischen und griechischen Inseln. Städtereisen werden häufiger von Familien mit Kindern im Teenager-Alter gebucht.

Bei den Marken der Hotelplan-Gruppe gehören die Familien-Hotels im Europa-Park in Rust (D) sowie Disneyland in Paris und das Vier-Sterne-Hotel Lyttos Beach auf Kreta zu den beliebtesten und meistgebuchten Familien-Hotels. (uro)