Neues «Virtual Reality»-Video aus Hinterrhein GR: Panzerschiessen in 360 Grad

Mitte September. Im Mittelland beendet gerade der erste Kaltlufteinbruch den Sommer. In Hinterrhein GR herrschen schon eisige Temperaturen. Auf einer Höhe von 1600 Metern pfeift der Wind. Der Regen geht zeitweise in Graupeln über. Höher oben liegt schon Schnee. Die Soldaten und Offiziere der Panzerkompanie 12/2 kümmert das wenig. Sie sollen mit dem Panzer 87 Leopard WE mit scharfer Munition schiessen.

Business as usual, könnte man meinen. Leutnant Yorick Jaisli (23), im normalen Leben Junior-Projektleiter in einem Elektroplanungsbetrieb, gibt seinen Leuten knappe Anweisungen. Der Oberaargauer kommandiert als Zugsführer in der Kompanie von Kommandant Tobias Oswald (35) aktuell vier Kampfpanzer. Die Handgriffe sitzen, die Munition und Nebelpetarden werden auf die Leoparde verladen. Wenn die Fahrer die 1500-PS-Diesel-Motoren starten, erzittern die 62-Tonnen-Stahlungetüme. Langsam laufen die Triebwerke warm.

Trotzdem ist heute etwas anders als sonst in einem Schiess-WK der Einheit, in der hauptsächlich Berner und Basler gemeinsam dienen. BLICK-Video-Filmer Dominik Baumann, dessen 360-Grad-Film über die Patrouille Suisse weltweit schon mehr als 10 Millionen Mal geschaut wurde, filmt heute mit speziellen Kameras das Gefechtsschiessen der Leos.

Dazu muss der Filmer Geräte im Innern, auf dem Turm, vor dem Maschinengewehr und an der Seite der Kampfpanzer montieren. Keine einfache Angelegenheit. Auch das Wetter spielt an diesem Tag nicht wunschgemäss mit. Eine 360-Grad-Kamera darf zwar nass werden, sie liefert dann aber keine brauchbaren Bilder mehr. Regentropfen auf der Linse verhindern die Sicht auf das Geschehen. Zwischenzeitlich deckt sogar Dauerregen den Panzerschiessplatz ein.

Nach mehr als neun Stunden an diesem Tag hat Baumann dann aber doch genug Material im Kasten. Und die mehrere tausendfränkige Kamera, die er im Zielgelände aufstellte, um einen Schuss des Leopards aus dieser Perspektive aufzunehmen, konnte er am Schluss auch wieder heil bergen.

Der Kontakt zwischen BLICK und dem Panzerbataillon 12 kam letztes Jahr zustande. Das «Pz Bat 12», wie es militärisch kurz korrekt heisst, ist das älteste Panzerbattaillon der Schweizer Armee und feierte 2016 das 60. Jahr seines Bestehens. Über die Gefechtsübung am Besuchstag des Jubiläums drehte BLICK damals ein Video. Doch letztes Jahr blieb keine Zeit für eine Produktion in Virtual Reality – also eines 360-Grad-Videos, in der man sich mit Hilfe einer VR-Brille quasi «im Film umschauen» kann. Am besten geht das mit der «BLICKVR»-App.

Damit bekommen Sie, liebe Leserinnen und Leser, bekommen einen einmaligen Einblick, wie es in und um einen Panzer der Schweizer Armee herum aussieht, wenn er scharfe Geschosse mit seiner furchteinflössenden 12-Zentimeter-Kanone abfeuert.