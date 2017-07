Nicht mal die Mitarbeiter blicken beim Login durch: Schon wieder Ärger um Swisspass

Die SBB sorgen bei manch einem Kunden derzeit für Verwirrung und Ärger. Wer künftig online oder über die App ein Billett kaufen will, muss sich neu mit einem Swisspass-Login anmelden. Das bisherige Ticket-Login ist nicht mehr gültig. Per Mail hat die SBB ihre Kunden kürzlich über die Änderung, die am 10. August für die Website und am 5. September auch auf der App in Kraft tritt, informiert. So müsse man sich in Zukunft nur noch ein Passwort merken, werben die SBB.

Doch die Umstellung hat es in sich. Der «Tages-Anzeiger» berichtet von mehreren Kunden, die mit der Verknüpfung des alten Kontos mit dem neuen komplett überfordert waren. So wechselt plötzlich die Sprache, mehrere BroEine Kundin erzählt, sie habe sich Hilfe bei einer SBB-Angestellten am Billettschalter holen müssen. «Auch sie schaffte es erst nach mehreren Versuchen, meine Konten zu verknüpfen.»

Selbst Experten für Nutzerführung sind der Ansicht, dass die Umstellung sehr kompliziert ist. Michael Richter ist Präsident von UX Schweiz, dem Branchenverband der User-Experience-Firmen im Land. Er sagt, er habe den Eindruck, dass «technische Komplexität und Aufwand auf den Nutzer abgewälzt» werde. Die SBB würden ihre Kunden mit all den Schwierigkeiten ziemlich allein lassen. So sei die Textanleitung viel zu lang und kompliziert, moniert Jan Schneider von der Onlinemarketing-Agentur OMA Experten.

Hotline läuft wegen Umstellung heisser

Was sagen die SBB zu diesen Vorwürfen? Auf Nachfrage des BLICK teilt Sprecher Daniele Pallecchi lediglich mit, dass die Kunden «sehr breit über die Umstellung informiert» würden – zum Beispiel mit Video-Anleitungen. Auch ein Hilfe-Forum wurde für die Umstellung ins Leben gerufen. Zudem betonen die SBB, dass ein Billettkauf via SBB-Website auch künftig ohne Login möglich sei.

Bei der Kunden-Hotline verzeichne man wegen der Umstellung eine leichte Zunahme an Anfragen, sagt Pallecchi weiter. Zu den konkreten Kritikpunkten der Experten äussern sich die SBB derweil nicht. (lha)