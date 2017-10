Nora Furer (21) aus Luzern ist für den «Prix Courage» nominiert: Die Flammen-Heldin von Reussbühl

Nora Furer (21) telefoniert gerade mit ihrer Mutter, als ihre Mitbewohnerinnen in heller Aufruhr vom Balkon in die Wohnung stürmen und Alarm schlagen. Was sie am 23. Mai sieht, schockt die Luzernerin: «Unser Nachbarhaus stand in Flammen. Schwarze Wolken und Rauch stiegen in den Himmel!» Sie ruft sofort die Feuerwehr.

Furer rennt aus ihrer Wohnung im Luzerner Reussbühl-Quartier zum brennenden Haus: «Ich war vom Adrenalin getrieben.» Als sie ankommt, sieht sie ihre Nachbarin Joana Coimbra (24) auf dem Fenstersims sitzen. «Mir war klar, dass sie in der nächsten Sekunde springen wollte. So verzweifelt, wie sie um Hilfe schrie.»

«Die Todesangst stand ihr ins Gesicht geschrieben»

Die Retterin erinnert sich: «Die Todesangst stand ihr ins Gesicht geschrieben.» Plötzlich kommt Furer eine Idee: Matratzen holen – so viele und so schnell wie möglich. Sie und ihre Nachbarn bringen eiligst fünf Matratzen. «Vier bauten wir zu einen Turm zusammen, die fünfte wurde von den Leuten gehalten, um Joana aufzufangen», so Furer.

Trotzdem fragte sich Furer, ob die Matratzen die richtige Lösung seien. Furer: «Ich hatte Angst, dass Joana stirbt, wenn sie springt. Es waren immerhin zehn Meter und Joana musste die Matratze treffen.»

Darum rennt Furer ins brennende Haus, um ihre Nachbarin zu holen. Aussichtslos. Das Feuer ist überall. «Ich lief zurück und sah schon, wie Joana sprang.» Sie landet mit dem Rücken auf der Matratze, bricht sich mehrere Wirbel, aber sie überlebt. Nora kümmert sich weiter um Joana. Sie hält ihre Hand und beruhigt sie, bis die Feuerwehr eintrifft. «Ich sagte ihr, dass alles wieder gut werde. So wollte ich ihr das Gefühl geben, dass sie nicht alleine ist.»

«Nora ist unser Glück»

Die Überlebende ist ihrer Retterin noch heute dankbar. «Nora ist unser Glück», sagt Coimbra zu BLICK. Die Matratze habe ihr die Sicherheit zum Springen gegeben. «Nach dem Sprung hat mich Nora nie alleine gelassen. Das war auch sehr wichtig, denn es beruhigte mich.» Der schreckliche Unfall verfolgt Coimbra allerdings bis heute. Albträume plagen sie, ihr Rücken wird immer noch von Schrauben gestützt.

Für ihre Zivilcourage ist Nora für den diesjährigen Prix Courage des «Beobachters» nominiert – ihr Vater hat sie vorgeschlagen. «Er kennt mich und weiss, dass ich ein Mensch bin, der sich oft für andere einsetzt. Er ist stolz auf mich und darauf, was ich getan habe.» Furer sieht es als Chance, andere Menschen wachzurütteln: «Wir können alle viel mehr beitragen. Wichtig ist, zu handeln und nicht zuzuschauen.» Sie würde genau alles wieder so machen wie bei Joanas Rettung.