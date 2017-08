Nordisch essen im Modeladen: H&M macht mit Arket auf Ikea

Mit der neuen Tochtermarke Arket will H&M hochwertige Alltagskleider verkaufen. In den Läden soll es auch Cafés mit nordischen Spezialitäten geben – zunächst aber nicht in der Schweiz.

15.35 Uhr , Aktualisiert 15.59 Uhr 1 Reax

