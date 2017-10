Notfall! Ein Airbus A340 der Edelweiss Air muss heute Morgen kurz nach 6 Uhr Schweizer Zeit im kanadischen Halifax notlanden. Die Maschine ist vom mexikanischen Cancún auf dem Rückflug nach Zürich unterwegs, als nach vier Stunden an Bord offenbar eine Frau bewusstlos wird, wie es auf Twitter heisst.

Die Crew entscheidet sich, nach Halifax auszuweichen, wie Edelweiss-Sprecher Andreas Meier gegenüber BLICK bestätigt. Es habe einen medizinischen Notfall an Bord gegeben. Nähere Informationen habe er derzeit noch nicht. Ob eine Frau oder ein Mann betroffen ist, werde noch abgeklärt. Gemäss mehreren Twitter-Einträgen soll es sich aber um eine Frau handeln.

Die Maschine war in Cancún am Montagabend um 18.45 Uhr (Ortszeit) gestartet und hätte kurz nach 12 Uhr am Dienstagmittag in Zürich landen sollen. Rund eine Stunde war der Airbus wegen des Zwischenfalls in Halifax am Boden Wegen des Zwischenfalls verspätet sich die Ankunft der Passagiermaschine entsprechend.

Flug WK025 ist unterwegs zurück in die Schweiz

Wegen der gesetzlichen Crew-Duty-Zeit, die das Flugpersonal einhalten muss, war anfangs nicht klar, ob eine erneute Zwischenlandung notwendig war. Dann hätte sich die Ankunftszeit in Zürich erneut verzögert.

Edelweiss-Sprecher Meier gibt jedoch Entwarnung: «Der Flug nach Zürich kann ohne Zwischenlandung fortgesetzt werden.» Flug WK025 ist unterdessen wieder in der Luft und soll voraussichtlich gegen 13.15 Uhr im Flughafen Zürich eintreffen.