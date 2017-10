Die Schweiz wird bald mit der Frage konfrontiert sein, was die Rettung eines Lebens kosten darf. «Novartis plant in naher Zukunft, den Zulassungsantrag für Kymriah bei der zuständigen Schweizer Behörde zu stellen», schreibt die «NZZ am Sonntag».

Das Prinzip der Kymriah-Therapie des Basler Pharmariesen funktioniert so: Körpereigene Immunzellen werden reprogrammiert, dass sie gegen den tödlichen Krebs ankämpfen. Ein revolutionärer Ansatz. 475'000 Dollar kostet eine einzige Transfusion. Sie kann Leukämie-Patienten heilen – wie etwa ein mit dem Tod ringendes Kind, dem eigentlich nicht mehr zu helfen war.

Bahnbrechende Medizingeschichte

Die völlig neuartige Krebstherapie erhielt Ende August grünes Licht von der US-Gesundheitsbehörde FDA. Es ist die erste Gentherapie, die in den USA zugelassen wurden (BLICK berichtete). In Europa könnte die Krebstherapie noch 2017 als Behandlungsmöglichkeit zugelassen werden. Der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) liegen bereits mehrere Anträge vor.

Zum geforderten Preis für die extrem teure Therapie hält Novartis gegenüber der «NZZ am Sonntag» fest: Man habe seit 2012 über eine Milliarde Franken in die Entwicklung gesteckt. Laut Branchenkennern koste die Aufbereitung jeder einzelnen Probe pro Patient mehr als 100'000 Dollar. Dazu wollte Novartis sich nicht äussern.

Novartis mit Geld-zurück-Garantie – andere nicht

Fakt ist aber: Versicherungen und Kranke müssen nur dann für die Novartis-Therapie aufkommen, wenn sie anschlägt.

Wie es im Bericht weiter heisst, sind die Basler mit ihrer Methode bereits nicht mehr allein auf der Weltbühne: So hat die US-Firma Kite die Zulassung für eine Behandlung gegen Non-Hodgkin-Lymphom in den USA erhalten. Kosten hier: 373'000 Dollar. Laut «New York Times» kommen dazu noch Ausgaben für notwendige Spitalaufenthalte. Kostenpunkt im Extremfall: über 1 Million Dollar pro Fall. Im Gegensatz zu Novartis müssen Versicherer und Patient auch dann zahlen, wenn die Therapie fehlschlägt. (uro)